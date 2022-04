Ucrânia: Observatório EDMO alerta para amplificação da desinformação russa e "russofobia"

Esta informação consta do terceiro relatório semanal "Narrativas de desinformação sobre a guerra na Ucrânia" do European Digital Media Observatory (EDMO), relativo ao período de 24 a 31 de março.

O Observatório Europeu de Media Digital (EDMO, na sigla inglesa) alerta para uma amplificação da desinformação da Rússia, no âmbito da guerra com a Ucrânia, e para a "russofobia", que leva a "infundadas ações discriminatórias contra cidadãos russos".

Outro dos alertas é relativo à desinformação sobre as consequências económicas da guerra.

"As consequências económicas do atual conflito, incluindo no setor de energia e na produção de trigo, estão a afetar fortemente a oferta global da cadeia de fornecimento" e isso "está a tornar-se um alvo fácil de campanhas de desinformação para criar descontentamento na Europa e no ocidente", alerta o EDMO.

Outro dos avisos tem a ver com a desinformação sobre práticas discriminatórias contra cidadãos russos na União Europeia e "russofobia".

"A "russofobia" representa um problema real, especialmente na Europa oriental" e "este sentimento está a ser exagerado em infundadas ações discriminatórias contra cidadãos russos", refere o Observatório Europeu.

"Estamos atualmente a investigar estas tendências e forneceremos análises o mais rápido possível", afirma a entidade, no seu relatório semanal que analisa as últimas tendências sobre a desinformação sobre a guerra na Ucrânia.

O relatório destaca ainda cinco narrativas falsas ("fake news") que circulavam na semana em análise.