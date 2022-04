Moscovo quer “controlo total do território das regiões de Donetsk e Lugansk”

Veja também:

A Rússia está a mobilizar a maior parte das suas tropas para uma ofensiva final no Donbass, com o objetivo de ter o controlo total das regiões de Donetsk e Lugansk, referiu fonte do Exército da Ucrânia.

O objetivo de Moscovo é obter “o controlo total do território das regiões de Donetsk e Lugansk”, onde as milícias separatistas lutam lado a lado com as forças russas, apontou o Estado-Maior do Exército ucraniano.

Para o Estado-Maior ucraniano, as manobras dos últimos dias das forças russas terão como objetivo a formação de “um grupo das Forças Armadas para lançar uma ofensiva final” no Donbass.

Nas últimas horas o Exército russo concentrou-se em atacar, com mísseis de cruzeiro de alta precisão lançados de aviões de combate, os tanques que fornecem combustível às forças ucranianas destacadas no Donbass, incluindo ainda aquelas na região vizinha de Dnipro. Além disso, avançaram mais seis quilómetros, depois de cruzarem o rio Kashlagach, que fica na direção da região de Zaporizhzhia, sob controle russo há semanas.

O objetivo deste avanço é uma união com as forças russas localizadas em Zaporizhzhia para depois executar uma viragem a norte, onde fica Kramatorsk, o principal reduto militar ucraniano na área desde 2014.

A Rússia alega que bloqueou as principais linhas de comunicação e abastecimento ucranianos, o que impediria a chegada de reforços à frente de combate em Donbass.

Já os separatistas pró-russos da região ucraniana de Donbass disseram que controlam quase todo o território da autoproclamada república de Lugansk e mais de metade do de Donetsk.

Após o início da invasão, a 24 de fevereiro, os separatistas, em guerra contra o Governo da Ucrânia desde 2014, controlavam um terço de cada uma das duas regiões: 8.900 quilómetros quadrados dos 26.500 km2 de Donetsk e 8.400 km2 de toda a zona de Lugansk com 26.700 km2.

Na terça-feira, Moscovo anunciou após conversações na terça-feira com negociadores ucranianos em Istambul, que iria reduzir as suas atividades em torno de Kiev e Chernihiv num gesto para aliviar a pressão e ajudar as conversações a encaminhar-se para um acordo.

Segundo o Estado-Maior do Exército ucraniano, as tropas russas que se retiraram para a Bielorrússia partiram daquele país para a Rússia, de comboio.