Putin foi enganado pelos seus generais? Soldados russos a sabotar equipamento?

De acordo com o “The New York Times”, os relatórios secretos mostram que Putin não é informado corretamente sobre a guerra na Ucrânia.

A tese foi apresentada na quarta-feira por responsáveis da Casa Branca. Os conselheiros de Vladimir Putin terão ocultado do Presidente russo as dificuldades das tropas russas durante a invasão da Ucrânia.

Soldados russos desmoralizados recusam-se a cumprir ordens

Também os serviços de informação do Reino Unido sinalizam haver soldados russos desmoralizados na Ucrânia, a desobedecer a ordens e a sabotar o próprio equipamento, tendo abatido acidentalmente um dos seus aviões.

Em declarações, esta quinta-feira, na capital australiana, Jeremy Fleming, que dirige a agência de espionagem GCHQ, afirmou que Vladimir Putin, aparentemente, “julgou substancialmente mal” a invasão.

Segundo Fleming, “é evidente que ele [Putin] julgou mal a resistência do povo ucraniano. Ele subestimou a força da coligação que as suas ações iriam galvanizar. Subestimou as consequências económicas do regime de sanções, e sobrestimou as capacidades dos seus militares para assegurar uma vitória rápida”.

“Vimos soldados russos, com falta de armas e moral, recusarem-se a cumprir ordens, sabotarem o próprio equipamento e até a abaterem acidentalmente um dos seus aviões”, elencou.

Já a “operação de informação” do Presidente ucraniano merece elogios por parte de Fleming que a considera ser “altamente eficaz na luta contra a campanha maciça de desinformação da Rússia”.

Face às expetativas de que a Rússia ira lançar um grande ataque cibernético como parte da campanha militar, Fleming entende que tal movimento nunca foi uma parte central da estratégia padrão de Moscovo para a guerra.