NATO acusa Rússia de ter “muito pouca vontade” para solução política

Veja também:

O secretário-Geral da NATO acusa Moscovo de falta de vontade política para acabar com a guerra na Ucrânia



“É óbvio que temos visto muito pouca vontade do lado da Rússia para encontrar uma solução política. O que temos visto é uma contínua invasão militar na Ucrânia”, disse Jens Stoltenberg, em conferência de imprensa, em Bruxelas.

Stoltenberg sublinha ainda os “constantes ataques a cidades e vemos que a Rússia está a reagrupar e posicionar algumas suas tropas, reforçar a sua posição na região do Donbass”.

“Precisamos de julgar a Rússia pelos seus atos e não pelas palavras e estamos para ver se há ou não vontade do lado russo para encontrar uma solução política”, rematou o secretário-geral da Aliança Atlântica.

Stoltenberg está em Bruxelas para a apresentação do relatório anual da Aliança Atlântica, no qual se conclui que oito países da NATO atingiram em 2021 o objetivo de consagrar 2% do respetivo PIB a despesas em defesa, contra apenas três em 2014, enquanto Portugal continua aquém do compromisso assumido há oito anos, ao consagrar 1,55%.