Exército ucraniano retoma controlo da central nuclear de Chernobyl

A central nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia, estará, de novo, sob controlo ucraniano, anunciou a empresa nuclear estatal.

De acordo com o Wall Street Journal, os soldados russos terão abandonado por completo as instalações da central nuclear num comboio militar com cerca de 700 veículos que se encontrava na região de Kiev.

Entretanto, em Kaliningrado, o exclave russo no Mar Báltico, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, discute com as autoridades de Moscovo a segurança das centrais nucleares ucranianas.

Embora do lado russo haja garantias de que a situação nas instalações nucleares atacadas é estável, a ocupação desses equipamentos e os bombardeamentos nas suas proximidades colocam a Europa em suspenso quanto a eventuais consequências graves.

Tudo isto numa altura em que a central nuclear de Zaporíjia, a maior da Europa, continua sob controlo do exército de Moscovo.