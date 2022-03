Conversas pela paz entre Rússia e Ucrânia retomam na sexta-feira

Veja também:

A Rússia e a Ucrânia vão retomar as negociações pela paz esta sexta-feira, via online, avançou um oficial ucraniano, citado pela Reuters.

Entre esta segunda-feira e esta quarta-feira realizaram-se rondas presenciais de conversas entre os dois países na Turquia.

O negociador ucraniano David Arakhamia indicou que o seu país propôs um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, mas a Rússia disse que é preciso mais progresso nas negociações.

O 35.º dia de guerra na Ucrânia ficou marcado pela acusação da ONU de que as Forças Armadas russas utilizaram, em pelo menos 24 ocasiões, bombas de fragmentação. A mesma organização fez ainda uma atualização do número de mortos e do número de feridos.

O uso de bombas de fragmentação é proibido pela lei internacional, mas está a acontecer em áreas povoadas na Ucrânia desde o início da invasão, denunciou, esta quarta-feira, a Alta-comissária da ONU para os Diretos Humanos.