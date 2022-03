Mais de 200 mil ucranianos já denunciaram inimigos no Telegram

Mais de 200 mil ucranianos já forneceram informações sobre tropas russas no terreno através de um "chatbot" criado pelo governo da Ucrânia no serviço de mensagens instantâneas Telegram, desde o início da invasão russa ao país.

A informação foi avançada pelo vice-primeiro-ministro e ministro da Transformação digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, no seu canal naquela rede social.

Também a Polícia de Patrulha da Ucrânia confirmou este cenário dizendo, também no Telegram que, "desde o início da ofensiva, mais de 200 mil ucranianos usaram o chatbot para relatar o paradeiro de soldados russos e os seus equipamentos".

"Estes relatórios em tempo real ajudaram a destruir um grande número de inimigos", é dito. Fica por saber, no entanto, quantas informações foram enviadas por essas 200 mil pessoas e de que forma foram utilizadas na prática pelo exército ucraniano.

"Todas as informações são enviadas para as Forças Armadas da Ucrânia", explica. O chatbot, um programa de computador que simula uma conversa com o utilizador, com uma série de respostas pré-definidas, foi atualizado nos últimos dias.

Segundo Fedorov, o sistema permite agora dar informações mais detalhadas sobre o exército russo, escolher o tipo de armamento encontrado, quantos ocupantes tem cada veículo bélico avistado por "civis" e enviar, inclusive, fotografias ou vídeos, tudo com o objetivo de geolocalizar o inimigo.

O chatbot Evorog (єВорог - que significa, numa tradução livre "E-inimigo") pode ser acedido através do Telegram no canal https://t.me/evorog_bot, mas atenção: apenas cidadãos ucranianos autenticados conseguem enviar informações.