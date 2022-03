Saiba o que a Ucrânia exige para ser um estado neutral

A Ucrânia aceitou esta terça-feira negociar o estatuto de estado neutral como parte do pacote de medidas para terminar com a invasão russa que dura há mais de um mês. Os ucranianos querem garantia de segurança de um conjunto vasto de outros países no caso de um ataque militar aquele país.

A Ucrânia também quer ver Turquia, Alemanha, Canadá, Itália, Polónia e Israel entre os países que ficariam obrigados a prestar apoio ao país no caso de um ataque;

As garantias de segurança não se aplicariam "temporariamente" aos territórios ocupados de Donetsk e Luhansk;

A Ucrânia espera que todos estes países não se oponham à adesão da Ucrânia à União Europeia e a ajudem neste processo

No final, Mykhailo Podolyak, assessor do chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, ressalvou que todas as propostas da delegação ucraniana precisariam do apoio dos ucranianos.

"Isso é o principal. Precisamos ter o apoio da sociedade para que este acordo se consolide para nós", disse.

A Rússia ainda não respondeu aos pedidos da Ucrânia de status neutro.