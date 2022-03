Rússia anuncia redução "radical" da atividade militar em duas regiões

A TASS, agência russa de informação, está a avançar ao início da tarde desta terça-feira que a Rússia anunciou a redução "radical" da atividade militar nas regiões de Kiev e Cherniguiv. A mesma informação é dada pela France Press.

Por seu turno, a agência Reuters está a avançar que terminaram, por hoje, as negociações em curso na Turquia. A agência cita fonte da embaixada da Ucrânia em Istambul.

Negociadores ucranianos e russos estiveram reunidos cerca de quatro horas, não havendo, para já, confirmação de uma nova reunião esta quarta-feira, segundo a agência Reuters, que cita fonte da embaixada da Ucrânia em Istambul.

Entre os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra há mais um: o Presidente francês vai voltar a falar com o Presidente russo nesta terça-feira à tarde. Segundo o Eliseu, Macron e Putin têm conversa marcada para as 14h30.

Da manhã, nota para pelo menos três mortos na sequência do bombardeamento do principal edifício estatal de Mykolaiv, no Sul da Ucrânia. Teme-se, contudo, que o número de vítimas mortais possa subir, dado haver pessoas por resgatar dos escombros.