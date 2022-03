Cessar-fogo na Ucrânia? Putin reconhece progresso, mas não desiste de Mariupol

Veja também:

O Presidente russo reconhece "progresso" nas negociações sobre um cessar-fogo na Ucrânia.

Numa conversa telefónica com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, Vladimir Putin apelou, simultaneamente, à rendição das tropas "nacionalistas" ucranianas que defendem a cidade de Mariupol.

De acordo com a Presidência francesa, Vladimir Putin garantiu que não está disposto a desistir dos seus objetivos militares na Ucrânia, em particular em Mariupol, recusando-se a levantar o cerco daquela cidade.

"Para encontrar uma solução para a difícil situação humanitária nesta cidade, os combatentes nacionalistas ucranianos devem parar de resistir e depor as armas", disse o chefe de Estado russo, segundo um comunicado do Kremlin sobre o diálogo com o Presidente francês, Emmanuel Macron.