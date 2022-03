Ucrânia: ONU entregou “em segurança” alimentação e medicamentos em Kharkiv

De acordo com o coordenador humanitário da ONU na Ucrânia, Osnat Lubrani, os suprimentos em causa foram fornecidos pelo Programa Alimentar Mundial (PAM), Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e foram hoje entregues às comunidades mais vulneráveis em Kharkiv com a ajuda da Cruz Vermelha ucraniana.

“Continuamos a aumentar as nossas operações de socorro para que possamos alcançar as pessoas mais vulneráveis em extrema necessidade. Para isso, devemos garantir a passagem segura das partes em combate: não podemos entregar ajuda enquanto o bombardeamento continua e as estradas estão minadas”, diz em comunicado.

“Pausas na luta são necessárias para permitir uma passagem livre e segura para as pessoas saírem em qualquer direção que escolherem. Contamos com a cooperação contínua de todas as partes para proteger civis e suprimentos e pessoal humanitário. Continuo a pediu um cessar-fogo e o fim da guerra. Essa é a única garantia de segurança e de acabar com esse sofrimento desnecessário”, concluiu Osnat Lubrani.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.151 civis, incluindo 103 crianças, e feriu 1.824, entre os quais 133 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.