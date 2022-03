Ucrânia. Guterres apela a cessar-fogo humanitário

António Guterres apela a um cessar-fogo humanitário na Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas diz que, além de permitir o apoio às populações, as tréguas facilitariam as conversações para o fim do conflito.

“A solução para esta tragédia humanitária não é apenas humanitária, é essencialmente política, pelo que apelo a um real progresso nas negociações políticas. O objetivo terá de ser chegar a um acordo de paz com base nos princípios da Carta das Nações Unidas”, afirmou nesta segunda-feira numa conferência de imprensa sem direito a perguntas.

O secretário-geral da ONU revelou ainda ter mandatado um representante da organização para mediar um possível cessar-fogo humanitário entre o Governo russo e o Governo ucraniano.

A Rússia vetou, nesta segunda-feira, uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que condenava a sua ofensiva militar em território da Ucrânia. Moscovo ficou isolado numa votação que alcançou 11 votos a favor e três abstenções (China, Índia e Emirados Árabes Unidos).