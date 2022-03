Kremlin diz que declarações de Biden sobre Putin são “alarmantes”

Veja também:

O Kremlin considerou esta segunda-feira que o presidente dos EUA, Joe Biden, fez comentários preocupantes quando chamou o presidente russo, Vladimir Putin, de “carniceiro”.

“Esta declaração é, sem dúvida, alarmante”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, antes de advertir que Moscovo vai continuar a “monitorizar de perto” as declarações de Biden.

O Presidente norte-americano afirmou no sábado em Varsóvia que o seu homólogo russo Vladimir Putin não deve permanecer no poder após ter desencadeado a invasão da Ucrânia. "Por amor de Deus, esse homem não pode permanecer no poder", disse Biden durante um discurso no castelo real de Varsóvia, depois de já o ter chamado de "carniceiro".

O secretário de Estado norte-americano já aproveitou para clarificar e suavizar estas palavras.

Ainda segundo o Kremlin, as negociações entre as delegações de Kiev e de Moscovo não resultaram, até ao momento, em grandes avanços, numa altura em que os dois países preparam-se para voltar esta semana à mesa das negociações, em Istambul.

“Até agora, não podemos afirmar que há resultados ou avanços significativos”, disse Dmitry Peskov, durante a conferência de imprensa diária.

"Por enquanto não podemos e não vamos falar de progresso", acrescentou.

Peskov afirmou que as delegações dos dois países chegam à Turquia esta segunda-feira e que é "improvável" que as negociações sejam retomadas no mesmo dia. Assim, a nova ronda deve arrancar na terça-feira.