Energia. Espanha vai ter redução de 20 cêntimos por litro nos combustíveis

Espanha vai aplicar uma redução nos preços dos combustíveis de 20 cêntimos por litro. A medida faz parte de um pacote de alterações desenhadas pelo governo espanhol em resposta à crise nos preços que resultou da guerra na Ucrânia

Entre as medidas anunciadas por Pedro Sanchez, destaca-se a redução do preço da gasolina e gasóleo com esforço financeiro do estado e das gasolineiras.

“Em primeiro lugar sabemos que a subida do preço do combustíveis afeta todas as famílias, não apenas alguns setores. O governo fará uma bonificação de 20 cêntimos em cada litro de combustível até 30 de julho”, anunciou o primeiro-ministro espanhol.

O estado espanhol aplicará uma diminuição de 15 cêntimos e as gasolineiras um mínimo de 5 cêntimos. “Algumas delas já anunciaram reduções maiores e quero agradecer-lhes esse compromisso com o país”, sublinhou.