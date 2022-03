Abramovich terá sido envenenado durante negociações de paz realizadas na Ucrânia

Roman Abramovich e dois negociadores de paz da Ucrânia “sofreram uma suspeita de envenenamento que fez com que a pele do rosto descascasse, depois de participar de negociações no início deste mês”, revela o “The Wall Street Journal” nesta segunda-feira.

O envenenamento terá ocorrido há poucas semanas, após um encontro na capital ucraniana, Kiev, enquanto agia como pacificador na guerra da Rússia contra a Ucrânia, relata o jornal.

Após a reunião, Abramovich e dois membros séniores da equipa ucraniana desenvolveram sintomas como olhos vermelhos, lacrimejamento doloroso e descamação da pele no rosto e nas mãos, de acordo com fontes citadas pelo “The Wall Street Journal”.

A descrição é confirmada por analistas da Bellingcat (um site de jornalismo de investigação): três membros das negociações de paz que participaram na reunião de dia 3 de março experimentaram “sintomas consistentes com envenenamento por armas químicas”.

O suposto ataque é atribuído aos radicais de Moscovo, que teriam agido com a intenção de arruinar as negociações.

Abramovich tem viajado entre Istambul, Moscovo e Kiev para as negociações de paz.