Rússia avisa que "insultos" de Biden dificultam melhoraria nas relações

O Kremlin considerou este sábado que as críticas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, reduzem as possibilidades de melhorar as relações entre Washington e Moscovo.

"Um líder deve manter a calma", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à agência noticiosa Tass, após Biden ter classificado Putin de "carniceiro" num encontro com refugiados ucranianos na Polónia.