Morreu Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters

Morreu esta sexta-feira o baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkins. Tinha 50 anos.

O anúncio foi feito pela banda nas redes sociais onde se pode ler que "a família Foo Fighters está devastada com esta trágica perda do nosso querido Taylor Hawkins".

Na publicação partilhada, a banda de rock americana formada em 1994 em Seattle, Washington, diz que "o espírito musical e riso contagiante do Taylor vão viver para sempre connosco".

"Os nossos corações estão com a mulher, as crianças e a família, e pedimos que a privacidade deles seja tratada com respeito nesta altura inimaginavelmente difícil", o pedido dos restantes elementos da banda.

Os Foo Fighters têm concerto marcado para 18 de junho no Rock in Rio Lisboa.