​Zelensky e o “quase” sobre Portugal. Embaixadora diz que Ucrânia espera “posição mais ativa”

Veja também:

O que falta a Portugal é apoiar de forma clara, e sem ir a reboque dos outros, o estatuto da Ucrânia como candidato à adesão à União Europeia.



É deste modo que a embaixadora da Ucrânia em Portugal explica a declaração do presidente Zelensky perante o Conselho Europeu, que colocou Portugal num grupo de países europeus que têm sido mais relutantes em tomar decisões no apoio à Ucrânia.

“Estamos à espera de uma posição mais ativa do governo português nesta questão. Temos a informação que o Governo português está disposto a apoiar quando os outros países membros da União Europeia conseguirem o consenso, mas na nossa opinião, atualmente, seria melhor definir mais claramente a sua posição”, explicou a embaixadora Inna Ohnivets, em declarações à Renascença.

Inna Ohnivets diz, em particular, que os ucranianos "gostariam de ter uma posição mais forte do Partido Socialista" e um "apoio forte e claro" por parte do Governo.