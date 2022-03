Biden compara o que vemos na Ucrânia a "um filme de fição científica"

O presidente norte-americano Joe Biden, esteve em Rzeszów, na Polónia, não muito longe da fronteira do país com a Ucrânia, onde se encontrou com militares dos EUA, e na conversa que manteve com os membros do exército ressaltou a perplexidade com que olha para o que está a acontecer em todo o território ucraniano.

Assim que recebeu o briefing sobre a resposta humanitária à crise na Ucrânia, Biden afirmou que as imagens vindas do país são "algo que parece saído de um filme de ficção científica".

"Aqueles bebés pequeninos. Meninos muito pequenos. Ao olhar para as mães não temos sequer de entender a língua que falam – vemos nos olhos a dor e quero dizer literalmente dor ao observar os filhos daquelas mulheres. Eu acho que não há nada pior para um pai do que ver os filhos a sofrer", disse Biden.

O presidente Joe Biden disse às tropas americanas que estão numa missão de dissuasão perto da fronteira com a Ucrânia que as consequências do conflito violento a 80 quilómetros de distância podem estender-se a todo o mundo.