“No território da NATO ninguém entra”, diz António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta quinta-feira, em Bruxelas, que “a NATO é uma aliança defensiva, não desencadeia a guerra, não intervém na guerra em territórios terceiros”.

Costa sublinha que a NATO “não contribuirá para a escalada do conflito” e que “tem procurado reforçar as mensagens de tranquilização e de caminho para a paz”, mas avisa que “tem de ficar claro que no território da NATO ninguém entra”.

António Costa diz que o país tem “reforçado o seu contributo” no flanco leste da Aliança Atlântica, explicando que Portugal tem já um agrupamento “em estado de prontidão” para reforçar o grupo de combate permanente da NATO na Roménia.

Na visão de António Costa “esta guerra tem sido conduzida de uma forma particularmente brutal, particularmente violenta, de uma forma particularmente dura, não se dirigindo a alvos militares, mas, pelo contrário, uma destruição massiva de cidades, numa falta de humanidade como eu creio que nenhum de nós tem memória de ter visto numa guerra”.

O primeiro-ministro português acentua ainda que “a paz está distante, desde o primeiro dia em que a guerra começou, porque um minuto de guerra já é tempo a mais de guerra”.

Questionado sobre a ameaça russa de utilização de armamento nuclear, António Costa garante que a “NATO não contribuirá em nada para essa escalada”.

“Quer a retórica da Rússia, quer as decisões da Rússia de pôr em prontidão, por exemplo, o seu arsenal militar só contribuem para aumentar, para fazer a escalada relativamente a este conflito”, diz o primeiro-ministro.

Costa diz ainda que a NATO não tenciona contribuir para essa lógica de agravamento da tensão.

“Pelo contrário, tem procurado reforçar as mensagens de tranquilização, de construção, de caminho para a paz, de apoio às negociações e que as negociações tenham efetividade e não seja simplesmente uma forma de ganhar tempo para prosseguir a destruição e ação de guerra na Ucrânia”, sublinha.