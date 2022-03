E se o líder do grupo que atacou sites do Expresso e SIC for um adolescente?

O líder do grupo de piratas informáticos Lapsus, que em janeiro deste ano deitaram abaixo a página do Expresso e da SIC, poderá ser adolescente de 16 anos britânico, avança a “BBC” esta quinta-feira.

Ontem ao final do dia, as forças policiais londrinas detiveram sete adolescentes supostamente ligados ao grupo Lapsus – em teoria, sedeado na América do Sul.

Mas, entretanto, todos já foram libertados – enquanto a investigação e inquéritos procedem.

Um dos jovens, o alegado líder, conhecido online como “White” ou “Breachbase”, terá autismo; frequenta uma escola para crianças com necessidades educativas em Oxford.

“Nunca tinha ouvido nada sobre isto [dos ataques informáticos] até muito recentemente. Ele nunca falou connosco sobre pirataria, mas ele é muito bom com computadores e passa lá muito tempo. Sempre supus que estivesse a jogar videojogos”, disse o pai do adolescente à “BBC”.

De acordo com órgão de comunicação britânico, “White” foi denunciado online por outros hackers, aparentemente após um negócio que correu mal.

Os piratas divulgaram o nome real, morada e fotografias das redes sociais do adolescente.