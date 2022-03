Biden defende que a Rússia seja expulsa do G20

Joe Biden quer a Rússia fora das reuniões do G20. E, no lugar do país liderado por Vladimir Putin, deve sentar-se a Ucrânia (para assistir às reuniões, no mínimo), defendeu o presidente norte-americano esta quinta-feira, após o encontro com os líderes da NATO.

"A minha resposta é sim, depende do G20", disse, quando questionado por um jornalista.

Da reunião, saiu “o maior pacote de sanções algumas vez impostas a um Estado”. “A NATO nunca esteve mais unida do que está hoje. Putin está a receber exatamente o oposto do que pretendia como consequência de entrar na Ucrânia", garantiu.

No entender de Biden, as sanções contra a Rússia não vão ser suficientes – pelo menos, no curto prazo – para “parar” Putin. Por isso mesmo, apelou aos líderes europeus, “a coisa mais importante [das sanções] é mantermo-nos unidos”.

O presidente norte-americano aproveitou ainda a oportunidade para adicionar mais um descritivo a Putin: depois de já lhe ter chamado publicamente “criminoso de guerra” e “assassino”, desta vez descreveu-o como um “bruto” que permanece impávido perante “todas as vidas inocentes que se perderam” no conflito, desde que começou a 24 de fevereiro.

Aviso à China

Durante a conferência de imprensa após a cimeira da NATO, Biden revelou mais detalhes da conversa que teve como o homólogo chinês, Xi Jinping, na semana passada. E no ar deixou um aviso: um possível apoio de Pequim a Moscovo teria “claras consequências”.

Apoiar Putin, um “comportamento barbárico”, colocaria “em risco” as relações económicas entre o Ocidente e a China

Biden revelou ainda que vai ser implementado um mecanismo para investigar países que possam estar a violar as sanções impostas à Rússia.