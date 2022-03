Encontrada uma das caixas-negras do avião que caiu na China

O Boeing 737-800 da companhia China Eastern Airlines, com 132 pessoas a bordo, 123 passageiros e nove membros da tripulação, caiu numa zona montanhosa perto da cidade de Wuzhou, na região autónoma de Guangxi.

O Presidente da China pediu aos serviços de emergência do país para “organizarem uma busca e salvamento” e “identificarem as causas do acidente”, adiantou a agência Reuters.

“Depois do acidente, o presidente Xi Jinping deu de imediato instruções para se avançar com os mecanismos de emergência, organizar uma busca e salvamento e lidar devidamente com as consequências", disse a CCTV, a maior rede de televisão da China.

A China Eastern Airlines é uma das três principais companhias aéreas da China e o registo de segurança da indústria aérea do país esteve entre os melhores do mundo na última década.

O Boeing 737 é o avião comercial mais produzido na história da aviação e é usado sobretudo para voos de curta e média distância.

De acordo com a Aviation Safety Network, o último acidente fatal com aviões da China aconteceu em 2010, quando 44 das 96 pessoas morreram, depois de um avião regional Ambraer E-190, pilotado pela Henan Airlines, se ter despenhado na aproximação ao aeroporto de Yichun