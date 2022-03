Dia 28 de guerra. NATO quer reforçar tropas no Leste, há indícios de tráfico humano de refugiados ucranianos

Veja também:

No dia 28 da guerra entre Rússia e Ucrânia, a NATO admitiu querer reforçar as tropas no leste da Europa e a Alta-Comissária para as Migrações admitiu, à Renascença, que há indícios de casos de tráfico humano de refugiados ucranianos chegados a Portugal.

Depois de muita polémica, a Ucrânia disse não querer Mário Machado a combater pelo país.

A NATO estima que entre sete mil e 15 mil soldados russos foram mortos num mês de combates na Ucrânia. A informação é avançada pela agência de notícias Associated Press, que cita, sob anonimato, fonte da Aliança Atlântica.



A Renascença resume os principais pontos de mais um dia de conflito.

NATO quer reforçar tropas no Leste

O secretário-geral da NATO afirmou esta quarta-feira esperar que os líderes da Aliança aprovem, na cimeira que decorre na quinta-feira, "grandes aumentos" de forças no leste da Europa, com o envio de quatro grupos de combate adicionais.

“Na cimeira de amanhã [quinta-feira], iremos tomar mais decisões. Eu espero que os líderes concordem em fortalecer a postura da NATO em todos os domínios, com grandes aumentos das nossas forças na parte oriental da Aliança, na terra, no ar e no mar", disse Jens Stoltenberg.

"Em conjunto com as nossas forças já existentes nos países bálticos e na Polónia, iremos ter oito grupos de combate multinacionais da NATO em todo o flanco oriental, desde o Báltico até ao Mar Negro", disse.

Os chefes de Estado e de Governo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) reúnem-se presencialmente esta quinta-feira em Bruxelas, no dia em que fará precisamente um mês desde o início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro. Zelensky, presidente da Ucrânia, é convidado a falar no evento.



Há indícios de casos de tráfico humano entre refugiados ucranianos

Com a chegada diária de refugiados ucranianos a Portugal, começam a surgir sinais de eventuais casos de tráfico de seres humanos. "Estamos muito atentos ao acompanhamento que fazemos, para podermos sinalizar imediatamente às autoridades competentes situações suspeitas", diz a Alta-Comissária para as Migrações, Sónia Pereira.

Em entrevista à Renascença, Sónia Pereira afirma ainda que "não há uma previsão do limite" de migrantes que Portugal possa acolher. "Ainda não temos razões para temer uma rutura", refere.