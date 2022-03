Zelensky acusa Rússia de capturar corredor humanitário

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky acusou as forças russas de capturar autocarros de um corredor humanitário perto da cidade de Mangush, a caminho de Mariupol.

Já a vice primeira ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, detalha que os veículos foram apreendidos e que é incerto se as pessoas poderão ser livres de abandonar a região ou não.

"Onze autocarros e dois carros do serviço de emergência do estado da Ucrânia foram parados no posto de controle russo na entrada de Manhush. O destino de 11 motoristas e quatro funcionários do Serviço de Emergência do Estado era desconhecido" disse, citada pelo The Guardian.



"Estamos a fazer o nosso melhor para libertar o nosso povo e desbloquear o corredor humanitário", garantiu Zelensky, numa declaração via Telegram, citada pela BBC.