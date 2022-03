O porta-voz do Kremlin também referiu que ninguém estava à espera que a “operação militar especial” na Ucrânia durasse dois dias e que tudo está a decorrer conforme o planeado.

A Rússia só vai utilizar armas nucleares se a sua existência for ameaçada, declarou esta terça-feira o porta-voz do Kremlin.

Esta não é a primeira vez que personalidades próximas do Presidente russo, Vladimir Putin, abordam um cenário de guerra nuclear.

No início do mês, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, declarou que uma Terceira Guerra Mundial seria sempre nuclear, num alerta ao possível envolvimento do Ocidente na guerra na Ucrânia.

"Todos sabem que uma terceira guerra mundial só pode ser nuclear, mas chamo a vossa atenção para o facto de que isto está na mente dos políticos ocidentais, não na mente dos russos", disse Lavrov numa videoconferência de imprensa a partir de Moscovo, citado pela agência francesa AFP.