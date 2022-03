Quatro mortes em ataque violento em Israel

Quatro israelitas foram mortos, esta terça-feira, no sul de Israel, em Be'er Sheva, num ataque violento junto a um centro comercial.

De acordo com as forças policiais da região, três foram esfaqueados e uma quarta pessoa morreu atropelada pelo mesmo atacante, que foi posteriormente morto a tiro por um condutor de autocarro

O atacante já tinha estado preso no passado por ligações ao Estado Islâmico. As forças de segurança israelitas dizem que o atacante era um professor do secundário de uma pequena cidade a este de Be'er Sheva.

O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, descreveu o incidente como "um horrível ataque terrorista. A resposta mostrou a coragem que preveniu mais vítimas mortais. Vamos tomar medidas fortes contra os terroristas".

Há ainda mais feridos como consequência do ataque, que foram transportados para um hospital. É o ataque com mais vítimas mortais em Israel desde há vários anos.