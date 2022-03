Guerra leva a confronto diplomático na ONU sobre crise humanitária

Veja também:

Por enquanto, os países têm diante de si três textos sobre esta questão: um apresentado pela Rússia ao Conselho de Segurança e dois que devem ser examinados pela Assembleia Geral, que na quarta-feira retomará a sua sessão especial de emergência sobre a Ucrânia.

A Assembleia, que em 2 de março já aprovou com ampla maioria uma resolução para condenar a agressão russa contra a sua vizinha Ucrânia, vai agora considerar um documento promovido pela França e pelo México, que pede à Rússia o cessar imediato das hostilidades, critica o ataque de cidades como Mariupol e exige que a população civil seja protegida, entre outros pontos.

Embora apoiado por muitos países — incluindo a própria Ucrânia, Estados Unidos da América e membros da União Europeia — o projeto não convence outras nações, especialmente de África, que preferem um texto que evite apontar o dedo à Rússia e se concentre exclusivamente em princípios humanitários.

Com base nisso, a África do Sul propôs uma resolução alternativa, mas as potências ocidentais opõem-se à aprovação de um texto que não afirme claramente que a origem da crise humanitária é a invasão russa.

Questionada sobre qual dos três rascunhos humanitários em cima da mesa apoiará, a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, disse hoje que ficará do lado do texto redigido pela França e México, com apoio da Ucrânia.

“Eu apoiarei o projeto que os ucranianos, as delegações francesa e mexicana, e o resto de nós, colocaremos sobre a mesa. É uma forte resolução humanitária. Ela identifica a causa da crise humanitária. A Rússia é a causa da crise humanitária. As outras duas resoluções, uma da Rússia e outra da África do Sul, não identificam a causa da crise”, salientou.