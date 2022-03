EUA, ONU e UE condenam sentença de Navalny pela Rússia e pedem libertação

Os Estados Unidos da América (EUA), as Nações Unidas (ONU) e a União europeia (UE) condenaram esta terça-feira a sentença "política" do líder da oposição russa Alexei Navalny a nove anos de prisão e pediram a sua libertação imediata.

"Condenamos a sentença politicamente motivada pelas autoridades russas do líder da oposição Aleksey Navalny, por acusações espúrias adicionais, a mais nove anos numa prisão de alta segurança. Esta estranha pena de prisão é uma continuação do ataque de anos do Kremlin a Navalny e aos seus movimentos por transparência e responsabilidade do Governo", disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, em comunicado.