Avião com 133 pessoas a bordo cai na China

Um avião da China Eastern Airlines, que viajava entre as cidades chinesas de Kunming (sudoeste) e Cantão caiu numa zona montanhosa com 133 pessoas a bordo, informa a televisão estatal CCTV.

O Boeing-737 caiu perto da cidade de Wuzhou, na região de Guangxi, e “causou um incêndio” nas montanhas.

As equipas de resgate estão a caminho do local. Desconhece-se para já se há sobreviventes.

Não há até ao momento informações sobre a causa da queda do avião, uma aeronave com seis anos, de acordo com o Flightradar24.



O avião da China Eastern Airlines faria a ligação de Kunming a Guangzhou. Segundo o FlightRadar24, o voo partiu às 13h11 (5h11 em Lisboa) e emitiu sinal até às 14h22 (6h22 em Lisboa). Deveria ter aterrado às 15h05 (7h05 em Lisboa).



Segundo a Reuters, a Administração da Aviação Civil da China ativou o mecanismo de emergência e enviou um grupo de trabalho para o local.



A China Eastern Airlines é uma das três principais companhias aéreas da China e o registo de segurança da indústria aérea do país esteve entre os melhores do mundo na última década.

O Boeing 737 é o avião comercial mais produzido na história da aviação e é usado sobretudo para voos de curta e média distância.

De acordo com a Aviation Safety Network, o último acidente fatal com aviões da China aconteceu em 2010, quando 44 das 96 pessoas morreram, depois de um avião regional Ambraer E-190, pilotado pela Henan Airlines, se ter despenhado na aproximação ao aeroporto de Yichun.