Amnistia investiga. Ataques russos podem constituir crimes de guerra

A Amnistia Internacional (AI) está a avaliar os vários bombardeamentos das tropas russas nas zonas residenciais na Ucrânia e se estes não incorrem em crimes de guerra.

Apesar de não estar no terreno, o organismo de defesa dos direitos humanos recorre a diferentes fontes e às tecnologias para verificar a veracidade dos acontecimentos.

Em declarações à Renascença, Paulo Fontes, da Amnistia Internacional, dá exemplos de algumas evidências ocorridas nos últimos dias, sobretudo nas cidades mais atingidas.

“As imagens verificadas mostram que o ataque foi feito com ‘dumb bomb’, ou seja, bombas que não são de todo precisas e, para mais, não foi possível identificar um alvo militar legitimo no local ou próximo do local do ataque”, refere o responsável.