Zelensky pergunta a Israel: "Porque é que não impuseram sanções poderosas à Rússia?"

"É sabido que vocês podem defender os vossos interesses nacionais. Podem-nos ajudar a proteger as nossas vidas, as vidas dos ucranianos e dos judeus que vivem na Ucrânia”, identificou.

Zelensky perguntou aos deputados israelitas qual a razão pela qual “não pode a Ucrânia receber armas de Israel”.

“Porque é que não impuseram sanções poderosas à Rússia?”, perguntou ainda.

Zelensky disse que os ucranianos enfrentam um desafio parecido com o dos isarelitas. "A possível destruição total do povo, do estado, da cultura e até do nome do seu próprio país, a Ucrânia”, lamenta.

O presidente ucranaino traçou também um paralelismo entre a fundação do partido nacional socialista na Alemanha, a génese do império nazi, e a invasão russa. Ambos aconteceram a 24 de fevereiro com 102 anos de diferença, mas Zelensky teme que se nada for feito tenham consequências similares,

No início da comunicação ao Knesset, Zelensky parafrasou a ex-primeira-ministra israelita Golda Meir.



"Nós queremos viver, os nossos vizinhos querem nos ver mortos, e eles não nos dão muito espaço para concessões.'"