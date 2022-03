Rússia lança novo míssil hipersónico na Ucrânia

As autoridades russas afirmam ter lançado outro ataque com mísseis hipersónicos na Ucrânia pelo segundo dia consecutivo.

A arma - conhecida como Kinzhal, que significa punhal - atingiu um depósito de combustível ucraniano perto do porto de Mykolaiv, no Mar Negro, disse um funcionário do Ministério da Defesa russo.

É o segundo dia consecutivo em que a Rússia diz ter usado este míssil, que é capaz de atingir alvos a 1.250 milhas de distância e alcançar uma velocidade 10 vezes maior que a do som.

Os militares russos disseram que o mais recente míssil hipersónico atingiu um depósito de combustível ucraniano em Kostiantynivka.

No dia anterior, os militares russos anunciaram que um míssil hipersónico foi usado pela primeira vez em combate para destruir um depósito de munição nas montanhas dos Cárpatos, no oeste da Ucrânia.

O ataque ao depósito de combustível também envolveu mísseis de cruzeiro Kalibr lançados por navios de guerra russos do Mar Cáspio, segundo a Rússia.