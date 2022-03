Dezenas de milhares de pessoas manifestam-se em Madrid pela defesa do mundo rural

Dezenas de milhares de pessoas de toda a Espanha manifestam-se hoje, no centro de Madrid, onde chegaram em cerca de 1.500 autocarros, em defesa do mundo rural sob o lema “20M em defesa do mundo rural”.

Tratores, cães de caça, cavalos, som de trombetas, balões e muita cor marcam o protesto, noticiou a agência EFE.

Os organizadores esperam que esta manifestação, que tem como objetivo levantar a voz e reivindicar o futuro para os povos, junte mais de 200.000 pessoas.

A manifestação, que começou na Plaza de Neptuno, percorrerá o eixo Prado-Recoletos-Castellana, e terminará na Plaza de San Juan de la Cruz, em frente à sede do Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico.

O protesto foi convocado pelas cooperativas agroalimentares, as organizações agrícolas Asaja, COAG e UPA, a Fenacore, a Real Federação Espanhola de Caça, o Escritório Nacional de Caça, a Aliança Rural e a União de Criadores de Touros de Lídia.