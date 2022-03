Mais de seis mil pessoas evacuadas nos corredores humanitários na Ucrânia

Milhares de pessoas foram evacuadas com sucesso de cidades ucranianas sitiadas, incluindo do porto de Mariupol, que as autoridades dizem estar a ser arrasado por bombardeios russos.

Cerca de 6.623 pessoas foram retiradas por corredores humanitários este sábado, um número substancialmente inferior às 9.145 que conseguiram sair ontem.

Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete do presidente, disse em numa publicação online que mais 4.128 pessoas deixaram a devastada cidade de Mariupol, no sudeste, enquanto as forças russas continuam a avançar.