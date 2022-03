China considera sanções do Ocidente à Rússia "cada vez mais ultrajantes"

O vice-ministro das Relações Externas da China, Le Yucheng, disse este sábado que as sanções impostas pelos países do Ocidente à Rússia sobre a Ucrânia são cada vez mais "ultrajantes".

"As sanções contra a Rússia estão a ficar cada vez mais ultrajantes", disse o responsável chinès no fórum de segurança em Pequim, acrescentando que os cidadãos russos estão a ser privados de ativos no exterior "sem motivo".

"A história provou repetidamente que as sanções não podem resolver os problemas. As sanções só prejudicarão as pessoas comuns, e terão impacto no sistema económico e financeiro... e vão piorar a economia global."

A Rússia apelida as ações na Ucrânia de "operação especial" que, segundo Moscovo, não foi projetada para ocupar território, mas para destruir as capacidades militares do vizinho e capturar o que considera nacionalistas perigosos.

Numa chamada telefónica na sexta-feira entre Joe Biden e Xi Jinping, o presidente dos EUA alertou o homólogo chinês sobre as "consequências" se Pequim der apoio material ao ataque da Rússia, disse a Casa Branca.

"A procura de segurança absoluta (pela NATO) leva precisamente à falta de segurança absoluta", disse Le Yucheng . "As consequências de encurralar uma grande potência, especialmente uma potência nuclear, são ainda mais inimagináveis."