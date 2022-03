Sobreviventes retirados dos escombros do teatro de Mariupol

Veja também:

Sobreviventes do ataque de quarta-feira contra o teatro de Mariupol, na Ucrânia, começaram a ser retirados dos escombros, avança o governador da região citado pelas agências internacionais.



Um dia depois, as informações sobre as consequências do bombardeamento ainda são escassas.

Mas segundo informações reveladas pelas autoridades ucranianas, o abrigo subterrâneo terá conseguido resistir às bombas.

As imagens divulgadas mostram que parte do teatro da cidade de Mariupol, que está sitiada pelas forças armadas da Rússia, ficou reduzida a escombros. O edifício estava sinalizado como um abrigo onde estavam crianças, segundo fotografias de satélite reveladas pela BBC.

Até ao momento, não há notícia sobre a existência de vítimas.