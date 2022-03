Rússia qualifica como "incorreta" informação sobre esboço de acordo

Veja também:

A Rússia descreveu hoje como "factualmente incorreta" a informação sobre um plano de paz que estaria a negociar com a Ucrânia, que previa um cessar-fogo, retirada das tropas russas e neutralidade ucraniana face à NATO.

O plano, de 15 pontos, foi divulgado pelo jornal britânico Financial Times na quarta-feira, citando três fontes envolvidas nas negociações em curso entre representantes da Ucrânia e da Rússia.

O porta-voz do Kremlin (Presidência russa), Dmitri Peskov, disse que o plano divulgado pelo jornal britânico "contém muitas compilações e informações que são do domínio público sobre as questões que estão na agenda" das negociações.

"Mas está tudo incorretamente compilado e factualmente incorreto. Há elementos corretos, mas em geral, isto não é verdade", disse Peskov, no seu encontro diário com a imprensa.

Peskov não precisou os pontos corretos e os incorretos, remetendo quaisquer informações para quando houver progressos nas negociações.

"O trabalho continua", acrescentou, citado pela agência espanhola EFE.

O Financial Times disse que os negociadores discutiram, na segunda-feira, um projeto de acordo que envolveria a renúncia da Ucrânia à adesão à NATO e a acolher bases militares estrangeiras em troca de proteção de países como os Estados Unidos, a Turquia e o Reino Unido.