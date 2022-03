Marcelo: “Um mundo de egoísmos é um mundo de guerra"

No primeiro dia da visita oficial a Moçambique, Marcelo Rebelo de Sousa esteve na escola portuguesa de Maputo e presidiu à cerimónia de entrega de prémios aos melhores alunos. No seu discurso, o Presidente da República aproveitou a oportunidade para falar da importância do ensino em tempos de guerra – e tirar algumas selfies com os alunos.

“Um mundo de egoísmos é um mundo de guerra. Ora, nós queremos a paz, não queremos a supremacia de ninguém sobre ninguém. Queremos a tolerância, queremos o diálogo, queremos a compreensão. Isso começa onde? Nos bancos da escola”, disse.

A cerimónia decorreu no auditório Carlos Paredes e o prémio que coube a Marcelo entregar tinha o nome de Baltazar Rebelo de Sousa – o seu pai, que, antes do 25 da Abril, foi Governador de Moçambique.

No mesmo evento, Marcelo recebeu afetos dos estudantes e uma escultura da ceramista Reinata Sadimba.

A ceramista de 77 anos, que já teve as suas peças expostas em todo mundo, cria figuras que estão ligadas aos contos e lendas da província de Cabo Delgado.

Na sexta-feira de manhã, Marcelo vai inaugurar um empreendimento turístico da Visabeira na reserva especial de Maputo. Da parte da tarde, vai à universidade Eduardo Mondlane para assinalar os 30 anos de cooperação com a Faculdade de direito de lisboa.