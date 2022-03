Marcelo em Moçambique que se absteve na condenação à guerra na Ucrânia

Dois anos depois, Marcelo Rebelo de Sousa regressa a Moçambique para a terceira visita oficial que vai durar apenas quatro dias por causa da guerra na Ucrânia.

O conflito encurta a viagem, mas vai também ser o motivo para uma troca de ideias com o presidente moçambicano sobre o posicionamento da CPLP na guerra.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que a “visita tem uma justificação adicional”, lembra que Moçambique e Angola foram os únicos países da CPLP que se abstiveram na votação, na assembleia geral da ONU, que condenou a invasão russa à Ucrânia, mas adianta que “foram sensíveis à ideia de não se oporem à condenação”.

Nesta visita oficial de quinta-feira a domingo a presidência realça a “forte componente militar” que acontece “a convite do seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi”.

Marcelo Rebelo de Sousa visita dois centros de treino da missão de formação militar da União Europeia (UETM), em Katembe e no Chimoio, na província de Manica, onde estão nesta altura 65 militares portugueses. No âmbito da cooperação militar bilateral, o presidente visita ainda a Escola de Fuzileiros Navais moçambicanos.

A educação é outro ponto forte desta visita oficial , Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar de novo a escola portuguesa de moçambique, e participa na sessão de entrega dos prémios Miguel Torga e Baltazar Rebelo de Sousa, na Universidade Eduardo Mondlane assinala os 30 anos de cooperação com a Faculdade de Direito de Lisboa e tem ainda tempo para inaugurar a academia Aga Khan em Moçambique.

Para além da cooperação entre os estados, há também o investimento de empresários portugueses em Moçambique.

E na sexta-feira, os dois presidentes da república, Marcelo Rebelo de Sousa e Filipe Nyusi vão inaugurar um empreendimento turístico, o Montebelo Milibangalala Bay Resort fica na Reserva Especial de Maputo, a duas horas e meia de viagem da capital moçambicana.

O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André acompanha Marcelo Rebelo de Sousa nesta terceira visita oficial a Moçambique que para além do encontro com o Presidente Filipe Nyusi, tem ainda um encontro com a Presidente da Assembleia da República de Moçambique.

A visita termina no domingo ao fim do dia com um encontro com a comunidade portuguesa. Na segunda-feira de manhã regressa a Lisboa.