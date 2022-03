Eslováquia estabelece condições para dar mísseis antiaéreos S-300 à Ucrânia

A Eslováquia está disponível para fornecer à Ucrânia os seus sistemas de defesa antiaérea S-300, mas estabeleceu como condição receber outro em substituição, para evitar colocar em risco a segurança da NATO, referiu fonte do governo eslovaco esta quinta-feira.

"Discutimos com os Estados Unidos, com a Ucrânia e também com outros aliados sobre a possibilidade de enviar todos os nossos sistemas S-300 para os ucranianos", referiu o ministro eslovaco da Defesa, Jaroslav Nad.