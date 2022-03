Biden chama "ditador assassino" a Putin

De “criminoso de guerra”, Vladimir Putin passou a “ditador assassino” nas palavras de Joe Biden. Esta quinta-feira, o Presidente do Estados Unidos da América, num discurso no âmbito da celebração do Dia de São Patrício no Capitólio, não foi parco nas palavras com o seu homólogo russo.

Biden acusou Putin de ser um “rufia puro”, que desencadeou uma “guerra imoral contra as pessoas da Ucrânia”.

“Agora temos a Irlanda e o Reino Unido juntos contra um ditador assassino, um rufia puro que está a travar uma guerra imoral contra o povo da Ucrânia. A Irlanda e os Estados Unidos estão a trabalhar juntos. Pela primeira vez, agora, a Irlanda faz parte do conselho de segurança das Nações Unidas”, disse.