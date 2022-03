Biden autoriza aumento da exportação de gás natural liquefeito para a Europa

O governo dos Estados Unidos, liderado por Joe Biden, autorizou a exportação de mais gás natural liquefeito para a Europa e outros países aliados. Divulgação feita, esta quarta-feira, pelo Departamento de Energia norte-americano.

Este gás natural será exportado de dois dos maiores terminais dos Estados Unidos localizados em Sabine Paas (Louisiana) e Corpus Christi (Texas), detalhou a mesma fonte, citada pela agência EFE.

A União Europeia tem vindo a trabalhar em coordenação com os Estados Unidos para encontrar outras formas de fornecimento de energia e reduzir a sua dependência da Rússia, desde o início da invasão russa da Ucrânia.

A autorização dada pela administração de Joe Biden relaxa os regulamentos atuais e permite que os dois terminais exportem cerca de 20,4 milhões de metros cúbicos de gás liquefeito todos os dias.

Este gás será destinado a países com os quais os Estados Unidos não possuem acordo de livre comércio, já que estes tratados costumam estabelecer padrões para importação e exportação de energia.

Como os países da Europa não têm este tipo de acordo com os Estados Unidos, estes podem aceder ao gás liquefeito, destacou o Departamento de Energia.

Além destas medidas, todos os terminais têm permissão do governo norte-americano para operar em capacidade máxima e exportar todo o gás liquefeito de que dispõem.





Atualmente, os Estados Unidos lideram a produção de gás natural liquefeito, que é processado a frio para que possa ser transportado como líquido em tanques através do oceano, em vez de usar gasodutos por terra.

Há uma semana, a Comissão Europeia propôs a eliminação progressiva da dependência de combustíveis fósseis da Rússia antes de 2030, com aposta no GNL e nas energias renováveis, estimando reduzir, até final do ano, dois terços de importações de gás russo.