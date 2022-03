Zelensky. Rússia já perdeu mais agora do que nas guerras do Cáucaso

Veja também:

O presidente da Ucrânia disse que o Exército russo "já perdeu mais na Ucrânia" do que nas duas guerras "sangrentas" na Chechénia, no Cáucaso.

Numa gravação vídeo difundida nas redes sociais, Volodymyr Zelensky afirma que as forças ucranianas estão a "infligir perdas devastadoras" ao Exército russo desde que Vladimir Putin ordenou a invasão do país no passado dia 24 de fevereiro.

"Em breve, o número de helicópteros russos derrubados vai chegar às centenas. Já perderam 80 aviões de combate, centenas de tanques e equipamentos, aos milhares", sublinha.

Segundo o último balanço das Forças Armadas ucranianas, foram mortos mais de 13.500 soldados russos durante o conflito na Ucrânia.

As negociações entre a Ucrânia e a Rússia são retomadas esta terça-feira, após uma “pausa técnica”. Kiev exige um cessar-fogo a Moscovo e a retirada de todas as tropas russas do território ucraniano, invadido pela Rússia a 24 de fevereiro, numa ofensiva que já matou, pelo menos, 636 civis e obrigou 4,8 milhões de pessoas a fugirem.

Também hoje são esperados em Kiev três primeiro-ministro europeus.

Os governantes da República Checa, da Polónia e da Eslovénia devem ter um encontro com o Presidente Zelensky, na qualidade de representantes dos líderes da UE. O propósito desta visita é confirmar o apoio inequívoco de toda a União Europeia à soberania e independência da Ucrânia e dos ucranianos.