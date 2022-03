UE aprova novas sanções contra a Rússia, que abrangem Abramovich

Veja também:

A União Europeia avançou com um quarto pacote de sanções à Rússia que inclui multimilionário Roman Abramovich.

Na sequência do Conselho Europeu informal em Versailles, os 27 chegaram a acordo para um novo pacote de sanções contra o Governo de Moscovo.

Esta ronda de sanções inclui Abramovich, o qual tem passaporte português.

O Conselho da UE decidiu proibir todas as transações com certas empresas controladas pelo Estado russo; proibir serviços de agências de rating às entidades russas, o que contribui para as excluir dos mercados financeiros europeus; expandir a lista de pessoas ligadas à base industrial e de defesa da Rússia, sobre as quais incidem restrições sobre as exportações de bens e tecnologia (traduz-se em 3,3 mil milhões de euros de receita perdida pela Rússia); proibir a realização de novos investimentos no setor energético da Rússia, e ainda introduzir restrições nas exportações de equipamento, tecnologia e serviços, incluindo ferro, aço e bens luxuosos.

Foram ainda decididas sanções a oligarcas, lobistas e propagandistas que defendem a narrativa do Kremlin sobre a situação na Ucrânia, assim como empresas chave da aviação, do setor militar, da construção de navios e da construção de máquinas.