"Níveis de radiação normais em todas as centrais nucleares" ucranianas

Veja também:

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) indicou que a energia foi restaurada na central nuclear de Chernobyl, depois de ter sido registado um corte no abastecimento de energia elétrica devido à ação das forças russas, de acordo com dados fornecidos pelas autoridades ucranianas.

"Os níveis de radiação em todas as centrais nucleares são normais", garantiu a AIEA, citando o operador ucraniano.

No mesmo sentido vem a confirmação do diretor do Segundo Departamento do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexey Polishchuk. O responsável disse à agência de notícias estatal russa Sputnik que a central nuclear de Chernobyl e também a central de Zaporíjia voltaram a operar normalmente e que os níveis de radiação “são normais”.

Alexey Polishchuk garante ainda que militares russos controlam ambas as centrais nucleares, juntamente com guardas e pessoal ucranianos, indicando que a principal tarefa é "prevenir a provocação das forças nacionalistas ucranianas contra estas infraestruturas críticas".

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.