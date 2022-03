Guerra na Ucrânia afeta luta contra a fome. PAM gasta mais 70 milhões

Veja também:

A partir da Hungria, o Programa Alimentar Mundial (PAM) está a preparar uma gigantesca operação de ajuda a quem foi apanhado pela guerra, prevista para ajudar pelo menos três milhões de ucranianos.



Precisamente na Hungria, a ajudar a montar essa operação, está o português Pedro Matos, que pertence à ajuda de emergência do Programa Alimentar Mundial.

Em declarações à Renascença, Pedro Matos diz que este conflito já está a ter um impacto muito grande na organização, sobretudo no acesso aos cereais, a base da alimentação de muitas populações mundiais.

“A Ucrânia e a Rússia exportam 30% dos cereais mundiais, os dois países representam metade das compras de cereais do PAM, o que quer dizer que com a falta de acesso da Ucrânia ao Mar Negro ou com as sanções à Rússia, tivemos que ir comprar comida a outros sítios. Estamos neste momento a gastar cerca de 70 milhões de dólares a mais, por mês, no aumento do custo.”