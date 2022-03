​Governo ucraniano pede mais armas e mais sanções contra a Rússia

Veja também:

O Governo ucraniano pede mais sanções contra a Rússia. Em conferência de imprensa esta segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Dmytro Kuleba voltou a apelar à comunidade internacional mais sanções e ao mesmo tempo pede mais armas, sobretudo aviões.



“Armas e sanções é o que a comunidade internacional pode fazer”, disse Dmytro Kuleba, especificando que precisam “fortalecer bastante a nossa Força Aérea, o que nos vai permitir equilibrar a situação militar ao nível aéreo”.

“Já no que diz respeito às sanções, apelamos à proibição por parte da Rússia, do uso do sistema bancário Swift, proibir a entrada de mercadoria russa nos portos e banir as importações de gás, petróleo e carvão russos”, reforçou.

Dmytro Kuleba acusou ainda a Rússia pela morte do jornalista norte-americano nos arredores de Kiev, um ato que classificam como “bárbaro”.

“Acreditamos que este jornalista, que estava devidamente identificado, com capacete e colete, foi deliberadamente morto em mais um ato bárbaro do exército russo no território da Ucrânia”, disse Kuleba, apelando a que os responsáveis por esta morte sejam “chamados à justiça”.