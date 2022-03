Secretário de Estado da Internacionalização desloca-se à Roménia

O secretário de Estado da Internacionalização, Brilhante Dias, desloca-se na segunda-feira à Bucareste, Roménia, onde se reunirá com entidades oficiais, empresários e associações, visando uma "resposta concertada" à crise de refugiados provenientes da Ucrânia.

De acordo com uma nota, Eurico Brilhante Dias estará na Roménia até quarta-feira visando uma "resposta concertada à crise dos refugiados provenientes da Ucrânia, sobretudo no âmbito da logística e apoio humanitário" e terá encontros "com entidades oficiais romenas, empresários nacionais, associações e sociedade civil que estão a prestar apoio à vinda de refugiados ucranianos requerentes de proteção temporária em Portugal".

Até sexta-feira, Portugal concedeu 6.178 pedidos de proteção temporária a pessoas vindas da Ucrânia em consequência da situação de guerra, de acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.