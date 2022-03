Jornalista norte-americano morto em ataque perto de Kiev

Brent Renaud, 50 anos, jornalista norte-americano, foi morto na Ucrânia, este domingo, pelas tropas russas.



A notícia foi avançada pelo jornal britânico "The Guardian", depois de um anúncio das autoridades ucranianas, em Kiev.



Renauld, antigo correspondente do jornal "The New York Times", terá sido morto na sequência de vários disparos por tropas russas, na região de Irpin.

Jane Ferguson, jornalista da PBS Newshour que estava por perto quando Renaud foi morto, escreveu no Twitter: “Acabei de deixar o local perto de Irpin, onde o corpo do jornalista americano Brent Renaud ficou, debaixo de um cobertor. Os médicos ucranianos não puderam fazer nada para ajudá-lo. Um polícia ucraniano indignado: “Diga à América, diga ao mundo, o que eles fizeram a um jornalista”".